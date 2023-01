Kolmapäeval tuleb kuni neli kraadi sooja

Öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma. Paiguti tuleb sekka jäävihma. On jäidet ja mõnel pool udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi, Kagu-Eestis tuleb kuni -3 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunatuul 5-9, puhanguti 13 m/s. Sajab vähest lund ja lörtsi. Nähtavus on mõõdukas või halb. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +1 kraadi.

Päeval on peamiselt pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma, lörtsi või lund. Sekka võib tulla jäävihma ning on jäidet. Õhtu poole on oodata Lääne-Eestis sadu, mis algab saartel vihma ja lörtsiga, mandril tuleb lund ja lörtsi, tuiskab. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 5-12, puhanguti kuni 17, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 22 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi, mandri idaservas 0 kuni -1 kraadi.