Lähipäevil püsib soe kevadilm

Neljapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul, Kirde-Eestis muutlik tuul 1-7, saartel kuni 10 m/s. Sooja on 2-8 kraadi, Põhja-Eestis näitab termomeeter kohati 0 kraadi. Päeval on selge või vähese, õhtul kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul, Kirde-Eestis muutlik tuul 2-7, saartel kuni 10 m/s Sooja on 12-17, rannikul kohati kuni 8 kraadi.