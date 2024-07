Laupäeval tuleb kuni 27 kraadi sooja

Laupäeva öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Mitmel pool on udu. Mandri sisealadel on tuul muutlik, saartel ja rannikul puhub valdavalt läänetuul 2-8 m/s, äikese ajal võib olla tugevaid puhanguid. Sooja tuleb 12 kuni 19 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänetuul 2-8 m/s, äikese ajal võib olla tugevaid puhanguid. Laine kõrgus on 0,2-0,7 meetrit. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Võib udu tekkida, muidu on nähtavus hea või mõõdukas. Sooja tuleb 18 kuni 21 kraadi.

Päeval tuleb muutliku pilvisusega ilm. Lääne-Eestis on üksikuid vihmahooge, Kesk- ja Ida-Eestis sajab mitmel pool hoovihma, on äikeseoht, õhtul sajuhood kõikjal hõrenevad. Puhub läänetuul, saartel ja läänerannikul ka lõunatuul 2-8, puhanguti 11 m/s. Sooja tuleb 21 kuni 27 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 2-8 m/s, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Sajab hoovihma, on äikeseoht, õhtul sajuhood harvenevad. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja tuleb 22 kuni 24 kraadi.