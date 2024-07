Keskkonnaagentuur: eile mõõdeti 10 minuti jooksul eriliselt rohke sajuhulk

«Mil sademeid on 18 mm ja enam 10 minutiga, esineb tunduvalt harvem.» Postituses seisis, et tänavustest sadudest on Pakri eilne tulemus kolmandal kohal – veel enam on 10 minutiga sademeid tulnud Tõraveres 1. juulil (22,11 mm) ja Rannu-Jõesuus 17. juunil (19,64 mm).

«Kuna tegemist on hoovihmadega ja rünksajupilvede arengu alguspunkti ei suuda ei mudelid ega ka sünoptikud täpselt määratleda, on ka prognoos viimastel päevadel sel teemal väga hüplik olnud. Aga juba kujunenud pilvekogumi edasine liikumine kulgeb õhuvoolule vastavalt ja see on täpsemalt prognoositav,» edastasid sünoptikud, kes lisasid, et kliimamuutustest tulenevalt on tõenäoline, et sellised olukorrad sagenevad.