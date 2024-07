Lähipäevil sajab jätkuvalt hoovihma

Pühapäeva öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunatuul 2-8 m/s. Sooja tuleb 11 kuni 17, rannikul kuni 19 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Mandri lõunapoolses osas ja saartel sajab vihma, põhja pool on üksikuid hoovihmasid, kohati on äikest. Õhtuks laieneb sadu üle maa. Puhub lõunatuul 2-8 m/s, keskpäeval saartest alates pöördub läände ja loodesse ning tugevneb rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja tuleb 18 kuni 23, Põhja-Eestis kuni 25 kraadi.

Esmaspäeva öösel on ülekaalus pilves ilm. Mandril sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev, on äikeseoht. Saartel on sadusid hõredamalt ja harvem. Tuul puhub loodest ja põhjast, Virumaal ja Peipsi ääres kirdest 5-10, puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 21, Liivi lahe ääres kuni 25 m/s. Sooja tuleb 11 kuni 17 kraadi. Päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma, õhtul sadu hõreneb. Puhub loode- ja põhjatuul 7-12, puhanguti 17 m/s, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 20, Liivi lahe ääres ennelõunal kuni 25 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja tuleb 17 kuni 22 kraadi.