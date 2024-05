Sünoptik: lähipäevil on öökülma oht

Kiitsak märgib, et lähiajal on ülekaal kõrgrõhkkondadel ning sooja on praeguse aja kohta mõõdukalt. «Samas jõuab põhja poolt kõrgrõhkkonna serva mööda jahedamat õhku, mis toob üldist temperatuurifooni veidi madalamale ja suurendab öökülmade esinemise tõenäosust,» prognoosib sünoptik.