KUUPROGNOOS Maikuu soojakraadidega ei hellita, võimalik on ka lörtsisadu

Prognoosi kohaselt on ilm kuu algul kõrgrõhuala mõjul sajuta. Ööd on laialdaselt selge taevaga ja jahedad, päevasoe kerkib üle 15°C piiri. 4. mail liigub Soomest üle Peterburi kagusse madalrõhkkond, mille järel algab loodest külmema õhumassi sissetung. Ilm on sajuta ja jahe. Öine miinimum langeb 0°C ümbrusse, päeval soojeneb õhk 7..12°C-ni.

Kuu esimese kolmandiku lõpul, teise algul toob põhja poolt saabuv madalrõhulohk meile vihma ja võimalik on ka ajutine lörtsisadu. Selle järel saabub uus külmalaine ja õhutemperatuur jääb kuni kuu keskpaigani tavapärasest madalamaks.