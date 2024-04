Maipüha tuleb üsna soe ja päikseline

Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Öö hakul on Lõuna-Eestis pilvisem, kohati võib hoovihma sadada. Mõnel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-6, rannikul kuni 9 m/s, hommikuks pöördub kirdesse ja itta. Sooja on 1-6, Lõuna-Eestis kuni 9 kraadi.