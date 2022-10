Lähenev madalrõhkkond tõmbab esmaspäeval taeva pilve

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva selge ja vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt loodetuul 4-10, öö hakul rannikul puhanguti 14, Kirde-Eestis kuni 17 m/s. Hommikuks tuul vaibub. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, rannikul kohati kuni +8 kraadi. Teedel on libeduseoht.

Peipsi järvel puhub loodetuul 7-11, puhanguti 15 m/s. Hommikul tuul nõrgeneb. Lainekõrgus on 1-1,7 meetrit. Ilm on peamiselt sajuta ja enamasti hea nähtavusega. Sooja on 1-4 kraadi.

Esmaspäeva ennelõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtul sajab Lääne-Eestis kohati vihma. Tuul pöördub edelasse ja lõunasse 2-8 m/s. Sooja on 4-10 kraadi.