Pühapäev toob päikest

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja sajuvõimalus püsib vaid Kagu-Eestis. Puhub läänekaaretuul 3-8, rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 3-8, rannikul kuni 11 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 4-8, öö hakul puhanguti 11 m/s. Lainekõrgus on pool kuni üks meeter. Aeg-ajalt sajab vihma, vastu hommikut sajutõenäosus väheneb. Nähtavus on mõõdukas või hea. Sooja on 7-9 kraadi.

Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub läänekaaretuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 10-14 kraadi.