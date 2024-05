Pühapäev võib mööduda vihmahoogude saatel

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub läänest põhjakaarde 2–8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 2–8 kraadi.

Peipsi järvel puhub lääne- ja loodetuul 3–8, puhanguti kuni 11 m/s. Pärast keskööd puhub põhjakaaretuul 2–7 m/s. Lainekõrgus on öö hakul 0,5–1,1 meetrit, pärast keskööd 0,3–0,8 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 6–8 kraadi.

Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärastlõunal Lääne-Eestist alates pilvisus tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Suurem on sajutõenäosus saartel. Puhub põhjakaare-, põhjarannikul pärastlõunal ka idakaaretuul 3–9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 10–17, rannikul kohati kuni 8 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhjakaaretuul 3–7, puhanguti 10, õhtul kuni 12 m/s. Lainekõrgus on 0,7–1,2 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 10–12 kraadi