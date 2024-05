Pühapäeva öösel on selge, kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja puhub 3–9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 4–8 kraadi. Ennelõunal on Mandri-Eestis selge ja sajuta ilm, saartel pilvisus tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Pärastlõunal mandri lääneosast alates pilvisus tiheneb, Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 3–9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 11–17, rannikul kohati kuni 9 kraadi.

Esmaspäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub ida- ja kirdetuul 3–9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 1–7 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt kirdetuul 4–9, puhanguti 13, saartel kuni 15 m/s. Sooja on 7–13, põhjarannikul kohati kuni 5 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt kirdetuul 4–9, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 4–9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on vaid 5–9 kraadi.