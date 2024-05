Teisipäeval tuleb kuni 12 kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2–8, puhanguti kuni 12, rannikul kirde- ja põhjatuul 5–10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +4 kraadi, rannikul on kohati kuni 6 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub kirde- ja põhjatuul 4–9, puhanguti kuni 13 m/s. Laine kõrgus on 0,7–1,2 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 3–5 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub põhjakaare, pärastlõunal rannikul ka läänekaare tuul 4–10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 6–12 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhja- ja loodetuul 4–9, puhanguti kuni 13 m/s. Laine kõrgus on 0,7–1,2 meetrit. Kohati võib hoovihma sadada. Nähtavus on enamasti hea. Sooja on 7–9 kraadi.