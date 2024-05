Kolmapäeval küündib termomeetri näit 23 soojakraadini

Prognoosi kohaselt jääb kolmapäeval kõrgrõhuala servaga Läänemere ümbrust katma. Eeloleval ööl on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Mõni üksik vihmahoog on võimalik, aga enamasti on siiski sajuta. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on 4..10°C.