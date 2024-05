Südasuviselt soe: lähipäevil küündib temperatuur 25 plusskraadini

Laupäeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaare tuul 1-6, rannikul kuni 9 m/s. Sooja on 6-12 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 3-9 m/s, Lääne-Eesti saartel ja rannikul muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 20-25, rannikul kohati kuni 14 kraadi.

Pühapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub lõunakaarde ja puhub 1-6, rannikul kuni 9 m/s. Sooja on 7-13 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma, võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ka briisituul 2-8, puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 18-25, rannikul kohati kuni 14 kraadi.

Esmaspäeva öösel on selge, kohati vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 8-13 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Tuul pöördub järk-järgult põhjakaarde ning puhub 2-8, puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 18-24, sajuhoogude all ja rannikul kohati kuni 15 kraadi.