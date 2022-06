Eeloleval nädalal tuleb kuni 25 kraadi sooja

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul võib Ida-Eestis hoovihma sadada. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-7, rannikul puhanguti 10 m/s. Sooja on 7-11 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul võib Ida-Eestis hoovihma sadada. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-7, rannikul puhanguti 10 m/s. Sooja on 7-11 kraadi.

Teisipäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, Virumaa rannikul öö hakul loodetuul 4-9 m/s. Sooja on 3-8, rannikul kuni 11 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel pärastlõunal kagu- ja lõunatuul 3-9 m/s. Sooja on 18-23, meremõjuga rannikul 14 kraadi.