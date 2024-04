RAHE JA ÄIKE Lähipäevil sajab kohati hoovihma

Kiitsak selgitas ühismeedia vahendusel, et täna on vihmahoogudega liikvel lokaalsed rünksajupilved, kuid sekka tuleb ka rahet. «Kella 20.20 paiku kärgatas kõu Tartus koos rahega,» kirjeldas sünpotik.

Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi on ööl vastu pühapäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 2-7 kraadi. Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Tuul pöördub idakaarde 2-8 m/s. Sooja on 12-18, rannikul kohati kuni 6 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 3-9 m/s. Sooja on 4-9 kraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 16-21, rannikul kohati kuni 9 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8 m/s. Sooja on 5-10, Kagu-Eestis kuni 14 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 15-20, rannikul kohati kuni 8 kraadi.