Pühapäevane ilm tuleb valdavalt päikseline

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihm ja on udu. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 2–8 m/s. Lainekõrgus on 0,3–1 meeter. Sajab hoovihma. Kohati esineb udu, kuid üldiselt on nähtavus mõõdukas või hea. Sooja on 3–6 kraadi.

Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab vähest hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 14–19, rannikul 7–13 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt lõunakaaretuul 2–7 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,9 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 9–14 kraadi.