Neljapäeval soe ilm taandub ja mitmel pool sajab vihma

Öösel on pilves selgimistega ilm. Tihe vihmasadu levib üle mandri kirde suunas. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus ja sadu hõrenevad. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, Virumaa rannikul tugevneb ida- ja kagu-, saartel läänekaare tuul 4-9 m/s. Sooja on 7-13 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s ja laine kõrgus on 0,2-0,7 meetrit. Kohati sajab hoovihma, vastu hommikut mitmel pool vihma. Nähtavus on heast mõõdukani. Sooja tuleb 11-13 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib äikest olla. Tuul pöördub järk-järgult läänekaarde ja puhub 4-10 m/s. Sooja on 11-17, rannikul kohati 9 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 4-9 m/s ja laine kõrgus on 0,4-0,9 meetrit. Mitmel pool sajab hoovihma ja nähtavus on heast mõõdukani. Sooja on 13-15 kraadi.