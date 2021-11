Neljapäeval on ilm tuuline ja pilvine

Öösel on pilves ilm. Vihmasadu liigub saartelt üle mandri itta, Ida-Eestis tuleb sekka ka lörtsi. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-11, rannikul puhanguti 15-17 m/s, saartel pöördub pärast keskööd läände. Sooja on 2-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 6-11, puhanguti 14 m/s. Laine kõrgus on 1-1.5 meetrit. Sajab vihma ja sekka ka lörtsi. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 2-3 kraadi.