Reedel on ilm küllaltki tuuline

Enne keskööd on pilves ilm ja vihmasadu levib läänest itta. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu järk-järgult lakkab ja pilvisus hõreneb. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse ning puhub 5-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 1-5, rannikul kuni 8 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 5-9, puhanguti 12 m/s. Laine kõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Sajab vihma, kuid hommikuks sadu lakkab. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 4-5 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Virumaal võib sadada veidi vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 6-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s, pärastlõunal tuul vähehaaval nõrgeneb. Sooja on 5-9 kraadi.

Peipsi järvel puhub lääne- ja loodetuul 7-10, puhanguti 14 m/s. Laine kõrgus on 0,8-1,5 meetrit. Ilm on peamiselt sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 5-6 kraadi.