Lähipäevil sajab vihma ja lörtsi

Ööl vastu laupäeva on pilves üksikute selgimistega ilm. Sajab vihma. Puhub lääne- ja edelatuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 12, puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 3-8 kraadi. Laupäeva päeval on pilves selgimistega ja sajuhoogudega ilm, kohati on võimalik äike ning sekka võib tulla ka rahet. Pärastlõunal saartelt alates pilvkate hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti 14, saartel ja rannikul ka loodetuul kuni 13, puhanguti kuni 18 m/s, sajuhoogude all võib olla tugevamaid tuuleiile. Õhutemperatuur on 3-8 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on vahelduv pilvisus. Kohati on sajuhooge, vihma sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s, pärast keskööd pöördub lõunakaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur ulatub ühest külmakraadist nelja soojakraadini. Pühapäeva päeval pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle Eesti ning sekka tuleb ka lörtsi. Tuul pöördub kagusse ja itta, õhtu poole lõunapoolsetes maakondades edelasse 4-10, rannikualadel puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 3-9 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi. Puhub edelatuul 3-9, Lääne-Eesti saartel ja mandri põhjarannikul kirde- ja põhjatuul 10-15, puhanguti kuni 20 m/s, hommikuks pöördub tuul kõikjal kirdesse ja nõrgeneb veidi. Sooja on kuni 4 kraadi, saarte rannikul kohati 7 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, õhtupoolikul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub kirde- ja põhjatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s, õhtuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on 1-6 kraadi.