Neljapäev olulist ilmamuutust ei too

Öö hakul on pilves ilm ja Ida-Eestis sajab kohati vihma. Pärast keskööd alates saartest pilvisus hõreneb ja saju tõenäosus väheneb. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul puhanguti kuni 17 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Sooja on 3-8, rannikul kuni 11 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 4-8, öö hakul puhanguti kuni 12 m/s. Laine kõrgus on 0,5-1,2 meetrit. Öö hakul sajab vihma ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja tuleb 6-8 kraadi.

Ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja kohati võib vähest vihma sadada. Keskpäeval pilvisus tiheneb ja pärastlõunal muutub sadu laialdasemaks. Tuul pöördub edelasse ja lõunasse 3-9, õhtupoolikul tugevneb saartel puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 8-13 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 3-8 m/s, õhtul tugevneb puhanguti 11 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Õhtul sajab vihma. Nähtavus on päeval hea, õhtul mõõdukast halvani. Sooja on 8-10 kraadi.