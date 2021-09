Kolmapäeval tuleb kuni 14 kraadi sooja

Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Vastu hommikut pilvkate tiheneb, Virumaal tibutab vihma. Puhub loodetuul 5-10, puhanguti 14, Virumaa rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 3-8 kraadi, maapinnal võib 0 kraadi lähedale langeda, rannikul on sooja kuni 11 kraadi.

Peipsi järvel puhub loodetuul 6-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Laine kõrgus on 0,8-1,5 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 7-9 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati tibutab vihma. Puhub loode- ja põhjatuul 4-9, puhanguti 12, Virumaa rannikul ja Peipsi ääres kuni 14 meetrit sekundis, pärastlõunal nõrgeneb. Sooja on 10-14 kraadi.