Juuni esimesed päevad tulevad mõõdukalt soojad ja päikselised

Ilmateenistuse teatel teisipäeva öö hakul on pilvine ja sajab hoovihma. Pärast keskööd pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaaretuul 1-7, saartel ja looderannikul puhanguti 11 m/s. Sooja tuleb 4-9, maapinna lähedal jääb õhutemperatuur kohati nullkraadi juurde. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Pärastlõunal võib kohati hoovihma sadada. Puhub idakaaretuul 3-8, puhanguti 12 m/s. Sooja on 14-18, meretuulega rannikul kuni 12 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaaretuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 3-9, maapinna lähedal kohati null kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 15-19, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.