Kolmapäeval tuleb kuni kaheksa kraadi sooja

Öösel lääne poolt pilvkate hõreneb. Ida-Eestis on sajuhooge nii vihma, lörtsi kui lumena. Mõnel pool võib tekkida udu. Puhub valdavalt loodetuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt loodetuul 3-7 meetit sekundis ja laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Kohati on sajuhooge vihma, lörtsi või lumena. Nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +2 kraadi.