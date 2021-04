Kolmapäeval tuleb kuni seitse kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -4 kraadi, rannikul tuleb paiguti +2 kraadi. Teed võivad olla paiguti libedad.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 5-10 meetrit sekundis. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -2 kraadi.