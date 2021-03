Öösel tuleb kuni 13 kraadi külma

Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutlik tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis, pärast südaööd pöördub tuul edelasse ja tugevneb Põhja-Eestis 5 kuni 10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Külma on 4 kuni 10, mandril kohati kuni 13 kraadi.

Laupäeval pilvisus põhja poolt alates tiheneb ja ennelõunal jõuab Põhja-Eestisse lumesadu, mis laieneb aegamisi lõuna suunas, mitmel pool tuiskab. Puhub edelatuul 6 kuni 11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, rannikul 8 kuni 14, iiliti 17 kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi, saarte rannikul kuni +2 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on pilves ilm. Sajab lund, Lääne-Eestis läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks. Kohati tuiskab. Puhub edelatuul 6 kuni 11, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis, hommikuks nõrgeneb ja pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -2 kuni -4 kraadi Lääne-Eestis -1 kuni +2 kraadi. Tähelepanu, jäiteoht on suur!