Nädala lõpp toob kuni 12 kraadi külma

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, sadu läheb üle lumeks. Hommikuks Põhja-Eestis sadu lakkab ja pilved hõrenevad. Enne keskööd puhub edela- ja lääne-, pärast keskööd loodetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur langeb vahemikus -4 kuni +1 kraadi. Teedel suureneb libeduseoht. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab kerget lund. Puhub loodetuul 5-10, Lääne-Eesti saartel puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi.

Reede öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund. Puhub põhja- ja loodetuul 3-9, öö hakul Lääne-Eesti saartel puhanguti 15 m/s. Külma on 3-9 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada kerget lund. Puhub loodetuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -6 kraadi.