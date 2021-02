Kolmapäeval tuleb kuni 19 kraadi külma

Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Enne keskööd sajab Lääne- ja Lõuna-Eestis mitmel pool lund, saartel võib kergelt tuisata. Puhub kirde- ja idatuul 3-9, saartel puhanguti 12-14 m/s. Külma on 13-19, saartel ja rannikul kohati 8-12 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirdetuul 3-8, enne keskööd puhanguti 11 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 14-16 kraadi.