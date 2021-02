Krõbedat pakast jagub veel vähemalt nädalaks

Edasi jätkub nädal arktilise külmaga. Teisipäev tuleb kõrgrõhuvööndi mõjul sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Taeva selgimiseks on tingimused soodsad ning ilm muutub krõbedamaks. Öösel on külma 8 kraadist saarte rannikul 14-19 kraadini sisemaal, kui taevas kogu ööks selgineb, siis on pakast 20 kraadi ringis. Päeval on külma 8-14 kraadi.