Lähipäevil tuleb kuni 18 kraadi külma

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati, peamiselt põhjarannikul sajab nõrka lund. Puhub kirdetuul 4-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Külma on 3-9, Ida-Eestis kohati -13 kraadi. Päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Kohati, peamiselt põhjarannikul sajab nõrka lund. Puhub kirdetuul 4-9, rannikul puhanguti 12 m/s, pärastlõunal nõrgeneb. Lääne-Eestis on külma 1-6, Ida-Eestis 6-10 kraadi.

Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati, peamiselt põhjarannikul sajab vähest lund. Puhub kirdetuul 3-8, pärast keskööd muutlik tuul 1-6 m/s. Lääne-Eestis on külma 4-10, saarte rannikul kohati 2 kraadi, Ida-Eestis 10-14, kohati kuni 18 kraadi. Hommikupoolikul on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab nõrka lund. Pärastlõunal läheb pilvisemaks ning nõrka lund sajab mitmel pool, saartel tuleb ka lörtsi. Hommikupoolikul puhub Ida-Eestis nõrk muutliku suunaga tuul, alates saartest pöördub tuul lõunasse ning tugevneb 4-10, rannikul puhanguti 13, pärastlõunal 15, saartel õhtul kuni 18 m/s. Lääne-Eestis on külma 1-7 kraadi, saartel võib aga kaks kraadi sooja tulla, Ida-Eestis on külma 7-12, kohati kuni 15 kraadi.