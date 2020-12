Lähipäevil on oodata valdavalt plusskraade

Reede öösel on pilves ilm ning enne keskööd sajab kohati nõrka vihma ja lörtsi. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Hommikul liigub sadu sisemaa suunas, sajab lund ja lörtsi, saartel ja läänerannikul vihma. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 4-9, rannikul puhanguti 12, saartel 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb kuni +5 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm. Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, pärastlõunal saab tihedam sadu läbi. Kesk- ja Ida-Eestis sajab lund ja lörtsi, õhtul ka vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-9, rannikul puhanguti 12 m/s, ennelõunal kuni 15 m/s, pärastlõunal pöördub saartest alates edelasse ja läände. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi, saartel ja läänerannikul +4 kuni +6 kraadi ja õhtupoolikul tõuseb veelgi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab nõrka vihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-9, saartel puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb kuni +6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mõnes kohas sajab nõrka vihma. Puhub valdavalt edelatuul 4-9, saartel ja rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.