Reedel tuleb kuni 18 kraadi sooja

Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib udu tekkida. Puhub valdavalt põhjatuul, saartel ja põhjarannikul ka läänetuul 2-8, põhjarannikul öö hakul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on kuni 5 kraadi, maapinna lähedal on kohati kuni 2 kraadi külma. Rannikul on kuni 8 kraadi sooja.