Neljapäeval tuleb kuni 4 kraadi sooja

Öösel on pilves ilm. Vihma- ja lörtsisadu levib Lääne-Eestist aeglaselt ida suunas, sisealadel läheb sadu üle lumeks ning kohati tuiskab. On udu ja jäidet. Puhub valdavalt lõunatuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 17, enne keskööd kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +1, saartel on kuni 3 kraadi sooja.