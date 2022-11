Reedel sajab lund ja lörtsi

Ööl vastu reedet on pilves selgimistega ilm. Sisemaal sajab kohati vähest lund, rannikualadel on sajusem ning sajab nii lund kui ka lörtsi. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 1-6 kraadi. Teed võivad olla libedad.