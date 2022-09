Teisipäeval tuleb kuni 17 kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on udu ja võib uduvihma tibutada. Tuul pöördub idakaarest lõunakaarde ja puhub 1-5, rannikul kuni 8 m/s. Sooja on 1-7 kraadi, maapinnal tuleb kohati kuni -2 kraadi, rannikul on kuni 12 kraadi sooja.

Peipsi järvel on muutlik tuul, mis hommikuks pöördub lõunakaarde ja puhub 1-5 m/s. Laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Kohati on udu, muidu on nähtavus hea. Sooja on 6-9 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab nõrka hoovihma, õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 5-11, rannikul puhanguti 15, hilisõhtul saartel kuni 17 m/s. Sooja on 13-17 kraadi.