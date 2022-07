Reedel on ilm päris palav

Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Mõnel pool on udu. Enne südaööd puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 13-16, rannikul kuni 19 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-8 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 22-25 kraadi.

Päeval on päikesepaisteline ja sajuta ilm, õhtul läheb saartel pilvisemaks ning merelt lähenevad hoovihmapilved. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 27-31, rannikualadel 22-26 kraadi.