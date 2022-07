Reedel tuleb kuni 24 kraadi sooja

Öösel pilvisus tiheneb. Sajupilved liiguvad saartelt mandri lääne- ja keskosa kohale. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, öö hakul põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 8-14, meremõjuga rannikul kuni 17 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 2-5 m/s ja laine kõrgus on 0,2-0,6 meetrit. Sajab veidi nõrka hoovihma ja nähtavus on peamiselt hea. Sooja on 14-17 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab laialdaselt vihma, õhtupoolikul on võimalik äike. Puhub lõunakaare, saartel ja läänerannikul valdavalt põhjakaare tuul 3-8, rannikul ajuti puhanguti 12 m/s. Sooja on 17-22, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi.