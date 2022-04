Kolmapäeva öösel tuleb kuni kaheksa kraadi külma

Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Lumehood levivad saartelt üle mandri ida suunas. Võib tuisata. Puhub edela- ja lääne, saartel ja rannikul lääne- ja loodetuul 5-12, puhanguti kuni 17, Soome lahe ääres 10-15, puhanguti kuni 23 m/s, pärast keskööd nõrgeneb 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -8 kraadi, rannikul kohati 0 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool on lumehooge, pärastlõunal on sadu harv. Võib tuisata. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, puhanguti kuni 17 m/s, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.