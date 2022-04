Laupäeva öösel tuleb kuni 12 kraadi külma

Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt kirde- ja põhjatuul 1-6, saartel kuni 10 m/s. Külma on 5-10, kohati kuni 12 kraadi, meremõjuga rannikul kuni 4 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirdetuul 1-5 m/s. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 5-8 kraadi.