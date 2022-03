Lähipäevadel valitseb külm ilm

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool on kergeid lume-, öö hakul ka lörtsihooge, paiguti tuiskab. Puhub põhjakaaretuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb -1 kuni -5, kohati kuni -8 kraadini. Teisipäeva päeval on enamasti pilves ilm ja aeg-ajalt sajab kerget lund. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub põhjakaaretuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi.

Kolmapäeva öösel on selge, kohati vahelduva pilvisuse ja üksikute lumehoogudega ilm. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Külma on 4-9, kohati kuni 12 kraadi, saartel ja läänerannikul 3-1 kraadi. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab kerget lund. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, puhanguti kuni 13 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.