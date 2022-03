Esmaspäev toob lörtsi ja vihma

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab. Saartest alates läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks. On jäidet. Hommikuks taandub sadu idapoolsete maakondade kohale ja Lääne-Eestis pilvisus hõreneb. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Hommikuks pöördub tuul saartel ja rannikul läände. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saartel ja läänerannikul tuleb 1-4 kraadi sooja. Pärast keskööd tõuseb ka idapoolsetes maakondades temperatuur üle nulli.