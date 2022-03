Eeloleva nädala esimese poole ilm on heitlik ja külm

Ilmateenistuse teatel tuleb ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab ning saartest alates läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks. Esineb jäidet. Hommikuks taandub sadu idapoolsete maakondade kohale ja Lääne-Eestis muutub taevas selgemaks. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti 15 m/s. Hommikuks pöördub tuul saartel ja läänerannikul läände. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, Lääne-Eestis 0 kuni +4 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm, Põhja-Eestis aga muutliku pilvisusega ilm. Mõnes kohas sajab vihma ja lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 7-12, puhanguti 15 m/s, rannikul kuni 18 m/s. Sooja on 3-8 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab lörtsi ja lund ning paiguti võib tuisata. Puhub põhjakaaretuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb 0 kuni -5, Virumaal kuni -8 kraadini. Teisipäeva päeval on enamasti pilves ilm. Vahetevahel sajab kerget lund. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub põhja- ja loodetuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi.