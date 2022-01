Teisipäeval on ilm tuuline ja tuleb kuni seitse kraadi külma

Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, saartel on pilvisem, kohati sajab lund ja tuiskab. Puhub loode- ja põhjatuul 7-12, puhanguti 18, saartel ja rannikul 11-16, puhanguti kuni 23 m/s, pärast keskööd nõrgeneb veidi. Külma on 2-7 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni kraad sooja.

Peipsi järvel puhub loode- ja põhjatuul 9-12, puhanguti kuni 18 m/s, pärast keskööd aegamisi nõrgeneb. Ilm on sajuta ja nähtavus on enamasti hea. Külma on 4-6 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s, pärastlõunal nõrgeneb ja pöördub läänekaarde 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Külma on 1-6 kraadi, saarte rannikul kuni kuni kaks kraadi sooja, õhtupoolikul temperatuur langeb.