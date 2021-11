Vihmasajust ei pääse ka neljapäeval

Öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab mitmel pool vihma, pärast keskööd saju võimalus järk-järgult väheneb. Mõnel pool on udu. Puhub lääne- ja edelatuul 5-12, öö hakul rannikul puhanguti kuni 16 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Sooja on 2-8 kraadi, pikemate selgimiste korral võib temperatuur langeda kohati 0 kraadi lähedale.

Peipsi järvel puhub öö hakul edelatuul 7-11, puhanguti kuni 15 m/s, pärast keskööd nõrgeneb järk-järgult, hommikuks 5-8 m/s. Laine kõrgus on öö hakul 1-1,7 meetrit, hommikul 0,5-1 meetrit. Aeg-ajalt sajab vihma, hommikuks sajuvõimalus väheneb. Nähtavus on mõõdukas, võib udu olla. Sooja on 4-6 kraadi.

Ennelõunal on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärastlõunal pilvisus tiheneb lääne poolt ja õhtul suureneb sajuvõimalus. Puhub edelatuul 3-9, puhanguti 12, saartel ja rannikul tugevneb õhtul 9-13, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 4-9 kraadi.