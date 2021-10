Lähipäevil püsivad õhusooja maksimumid üle 10 kraadi

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma ja on udu. Puhub lõunakaare, Liivi lahe ümbruses läänekaare, Loode-Eestis põhjakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +6, Lääne-Eesti rannikul on kuni +9 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ennelõunal püsib udu. Puhub läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 m/s. Sooja on 7-11 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja mitmel pool on udu. Puhub läänekaare tuul 1-7, puhanguti 10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi, Lääne-Eesti rannikul tuleb kuni 7 kraadi sooja. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma, hommikul on mitmel pool udu. Õhtu poole jõuab saartele tihedam vihmasadu. Puhub läänekaare tuul 1-7, puhanguti 10 m/s, lõuna paiku pöördub tuul edelasse ja lõunasse ning tugevneb saartelt alates 6-11, puhanguti 14, Lääne-Eesti rannikul 17-20 m/s. Sooja on 7-11 kraadi.