Pühapäev tuleb öökülmaga ja olulise sajuta

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoovihma. Puhub põhja- ja loodetuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 1-6, meretuulega rannikul kuni 11, maapinnal on mitmel pool öökülma 0 kuni -2 kraadi.

Peipsi järvel puhub loodetuul 3-8, enne keskööd puhanguti 11 m/s. Lainekõrgus on pool kuni üks meeter. Ilm on olulise sajuta ja mõõduka nähtavusega. Sooja on 7-9 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega, Lääne-Eesti saartel vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhja- ja loodetuul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s. Õhtul pöördub tuul läänekaarde 2-7 m/s. Sooja on 9-13 kraadi.