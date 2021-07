Kuumalaine ei rauge: laupäeval on oodata kuni 33 soojakraadi

Öösel on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ja on äikeseoht. Pärast keskööd saju tõenäosus väheneb. Kesk- ja Ida-Eestis on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 3-8, saartel ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 18-23 kraadi.

Peipsi järvel puhub idakaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Laine kõrgus on kuni 0,3-0,7 meetrit. Sooja on 20-23 kraadi.

Lauoäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab saartel hoovihma ja on äikeseoht. Puhub kagu- ja lõuna-, põhjarannikul ennelõunal ka idatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtul pöördub tuul saartel edelasse. Sooja on 28-33 kraadi, meremõjuga rannikul kuni 25 kraadi.