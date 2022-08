INTERAKTIIVNE ÄIKESEKAART ⟩ Vaata reaalajas, kuidas äikesetorm Eesti kohale liigub

Reaalajas äikesekaardilt on näha, et äikesevöönd asus kella 14 seisuga Soomes Helsingi juures ja liikus lõuna poole.

Ilmateenistuse hoiatuse järgi on täna saartel ja mandri lääne- ja põhjaosas äikeseoht. Äikesepilvede all on tugevate tuulepuhangute oht.